Општинска смотра музично-фолклорней творчосци

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Велькей сали Дома култури Руски Керестур, на нєдзелю, 12. мая з початком на 17 годзин будзе отримана 63. Општинска смотра мучно-фолклорней творчосци.

На смотри буду наступац РКУД „Др Гавриїл Костельник“ зоз Кули и Дом Култури Руски Керестур.

РКУД „Др Гавриїл Костельник“ наступи зоз Женску жридлову ґупу зоз шпиванками на „Штред широкей ровнїни“ и „На штред заградочки“, пририхтала их умтенїцка руководителька Еуфемия Планкош.

Дом кулутури Руски Керестур представи Дзивоцка шпивацка ґрупа зоз Венчиком народних шпиванкох, Женска шпивацку ґрупа зоз двома народнима шпиванками: „Одкадз слунечко сходзи“ и „Єй, дзивчатко пишне“. Обидва шпивацки ґрупи пририхтала фахова руководителька Еуфемия Планкош. Хлопска шпивацка ґрупа под фаховим руководительством Александра Планкоша наступи зоз шпиванку „Фуяра, фуяра“, Народни оркестер „Юлиян Рамач Чамо“ виведзе инструментал „Кед я пойдзем маршировац“, котрих порихтал Кристиян Няради. Фолклорна ґрупа наступи зоз хореоґрафию „Дзивоцки вечар“, хореоґрафки Андреї Штефанко.

Слекторка Смотри Слободанка Рац Сея, хореоґраф.

Уход на смотру ше нє будзе наплацовац.