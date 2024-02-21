Општинске першенатво у футсалу

КУЛА – Eкипи Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура участвовали на Општинским першенстве у футсалу у Кули.

Змагали ше шейсц екипи зоз општини Кула, бавело ше 4 + 1, а у екипи ше могло мац найвецей дзешец змагательох. За Керестур ше змагали шейсцме школяре зоз 8. класи, двоме зоз 7. класи и двоме зоз 6. класи.

Школяре Основней школи у першим стретнуцу победзели екипу зоз Сивцу зоз резултатом 2:0, док у шлїдуюцим стретнуцу зазначели пораженє зоз идентичним резултатом 2:0 од екипи зоз Червинки, та по резултатох завжали 3. место на тим першенстве.

За Керестурску екипу Основней школи наступели: Гарди, Макaї, Сопка, Штранґар, Фа, Стойков, Драґутинович, Илич, Чизмар Д. и Чизмар А.

На Општинским першенстве, хторе було початком фебруара у Кули тиж участвовали и школяре зоз Керестурскей Штреднєй школи, дзе хлапци завжали тиж 3. место як и младши школяре, док дзивчата завжали 2. место.

Школярох зоз Основней школи предводзела Саня Еделински, док школярох зоз Штреднєй школи предводзела Ела Хорн.

Општинске першенство у футсалу було отримане у Основней школи „Петефи бриґадa” у Кули.