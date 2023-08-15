Општински дерби прешол без побиднїка

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перше коло у новей сезони Подручней фодбалскей лиґи Зомбор отримане внєдзелю 13. авґуста, кед на домашнїм Ярашу одбавени перши општински дерби медзи Русином и фодбалерами „Кулиˮ, з нєришеним резултатом 1:1 (0:0).

Уж у першим полчасу, нападаче Русина трафяли стативу, горню греду, даскельораз виходзели опрез госцуюцого ґолмана, алє ше початни резултат нє менял. И госци мали два добри нагоди, хтори им нови ґолман Русина, Михайло Надь, нє допущел реализовац.

У другим полчасу госци зоз єдного контранападу посцигую ґол, зоз чим предлуженє дербия постава нєизвеснєйше. У єдней акциї за Русин найлєпше ше знашол нови бавяч Небойша Попович, хтори зоз 16 метерох биє точно до нєбранєного кута.

Лєпше од других у домашнєй екипи, на тим стретнуцу, указали ше Андрей Малацко, ґолман Михайло Надь и капитен Боян Голик.

За Русин бавели – Михайло Надь, Деян Чернок (Деян Павлович), Боян Голик, Иґор Хрнчяр, Александар Кочиш (Стефан Тома), Неманя Муминович, Стефан Мароєвич, Матей Саянкович (Небойша Попович), Лука Иличич, Андрей Малацко, Вукашин Перунович, у замени – Филип Тома, Деян Будински, Стефан Тома и Александар Тома.

У фер и спортским духу закончени перши општински дерби, без чежших фаулох и оштрого бависка, а уж на шлїдуюцу нєдзелю фодбалерох Русина чека чежке госцованє у Параґох, дзе ше стретню зоз домашню екипу Будучносц.