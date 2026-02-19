Општински дерби припаднул Русинови

РУСКИ КЕРЕСТУР – Столнотениски клуб „Русин” внєдзелю, 15. фебруара у Руским Керестуре у Спортскей гали одбавел єденасте коло у другей полусезони Южнобачкей лиґи процив екипи СТСУ „Гайдук 2023” зоз Кули и победзел зоз резултатом 4:2.

За екипу СТК „Русин” на тим першенственим стретнуцу бавели: Михайло Сабадош, Матей Сабадош и Марян Ковачевич.

1. Матей Сабадош – Здравко Вуїч – 3:1.

2. Марян Ковачевич – Александар Црнянски – 1:3.

3. Михайло Сабадош – Ярослав Блатнїцки – 3:0.

4. Сабадош/Сабадош – Вуїч/Црнянски – 3:1.

5. Матей Сабадош – Александар Црнянски – 0:3.

6. Михайло Сабадош – Здравко Вуїч – 3:2.

Шлїдуюце 12. коло СТК „Русин” будзе бавиц 1. марца у Оджаку процив екипи СТК „Оджак”.