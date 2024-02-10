Оптималне хаснованє законских предписаньох

НОВИ САД – У Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Саду, пияток 9. фебруара, отримана 3. схадзка Одбору за службене хаснованє язика и писма Националного совиту Руснацох. На дньовим шоре були штири точки од хторих найзначнєйши були Звит о потерашнєй роботи одбору як и План роботи за наступни период.

Як визначела предсидателька Одбору Блажена Хома Цветкович, Одбор отримал три схадзки на хторих найвецей поваги було пошвецене даванy мена улїчком.

Потим у орґанизациї ОЕБС-у отримaни семинар пошвецени питаньом службеного хаснованя язика и писма як и законским овласценьом националних совитох у тей обласци.

Члени Одбору у прешлим периодзе векшу повагу пошвецели виучованю законодавства у тей обласци, з цильом же би ше цо оптималнєйше вихасновало можлївосци и права хтори держава понука. У тим напряме анализовани и дополнєни питальнїк хтори и предходни состав Одбору посилал на адреси шейсц локалних самоуправох дзе ше руски язик службено хаснує. У питальнїку питаня хтори ше одноша почитованє законскей рґулативи у тей обласци.

Источасно члени Одбору пообиходзели нашо места и призначовали дзе ше и як сполнює тоти обовязки локалних самоуправох. Постояци питальнїк як поведзене на схадзки дополнєти и виправени и ознова будзе послати на адреси локалних самоуправох.

На схадзки винєшени и проблем слабей видлївосци активносцох Одбору, у тим напряме предложене же би ше у предстояцим периодзе тото препущенє виправело. У тей активносци вельку улогу буду мац и медиї, подкаст, як и дружтвени мрежи.

Тиж так планує ше отримовац трибини на хторих би ше бешедовало о значносци хаснованя права на службене хаснованє свойого язика и писма.