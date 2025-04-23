Ораховчанє вєдно зоз вирнима з Бачкей Тополї

НОВЕ ОРАХОВО – Вчас рано, внєдзелю 20. априла у церкви у Новим Орахове декан бачки о. Владислав Рац, парох коцурски хтори служи Служби Божо и у Новим Орахове и у Бачкей Тополї служел вельконоцну Службу.

Понеже того дня на 10 годин починала Служба Божа у Коцуре, у Орахове служба була на 7:30 годзин, алє то нє завадзало вирним же би пришли до церкви на тот вельки дзень и принєсли кошарки же би о. Рац пошвецел пасхалне єдзенє.

Понеже того дня нє могла буц служба и у Бачкей Тополї, а як то вше же после служби у Орахове, служена служба у Тополї, вирни зоз того места пришли зоз кошарками до Нового Орахова.