Орґанизовани одход на превентивни препатрунок до Кули

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю, 8. октобра, у Дому здравя у Кули, буду превентивни препатрунки за жени и хлопох, а Керестурцом обезпечени превоз зоз Месней заєднїци.

Ултразвучни и мамоґрафски препатрунок годни окончиц жени хтори маю вецей як 40 роки, док ше хлопом хтори маю вецей як 49 роки будзе брац крев у лабораториї и робиц ПСА скрининґ на карцином простати.

Препатрунки ше будзе окончовац по шлїдуюцим розпорядку – гражданє зоз Липара и Кули од 8 по 10 годзин, гражданє з Руского Керестура и Крущичу од 10 по 12 годзин, а гражданє зоз Сивцу и Червинки од 12 по 14 годзин.

Заинтересовани жителє Керестура ше за вецей информациї о одходу на препатрунок можуц явиц до Месней заєднїци на число телефона 060/703-79-44.