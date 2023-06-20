Отримани „Днї Павла Белянского” у Ґосподїнцох

ҐОСПОДЇНЦИ – З нагоди означованя ювилею 130 роки од народзеня дипломати и колекционера Павла Белянского (1892–1965), 18. и 19. юния у Ґосподїнцох отримани ,,Днї Павла Белянского”.

Манифестация отримана у месце дзе жили предки Павла Белянского и були вецей ґенерациї священїки у православней Церкви св. архидиякона Стефана, а у порти тей церкви у Ґосподїнцох и фамелийна крипта.

Нащивителє през вецей орґанизовани активносци могли дознац о животу Белянского, алє и о уметнїкох зоз його колекциї уметнїцких дїлох. Порихтана вистава „Уметнїки, академики зоз колекциї Павла Белянского”, хтора облапя творчосц седемнац академикох.

Виведзена и музейска представа ,,Боеми зоз Монпарнаса”, хтору виведли ґлумци з Театра младих ,,Мишаловка”, Нови Сад. Отримана и роботня за дзеци „У ритму музею”, хтора була унапрямена на виучованє стрипа.

Манифестацию потримали Општина Жабель и Туристична орґанизация општини Жабель. Покровитель манифестациї Месна заєднїца Ґосподїнци, а орґанизатор програми Спомин-збирка Павла Белянского.