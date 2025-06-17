Колектив потримал потерашню директорку за нови мандат

РУСКИ КЕРЕСТУР – Колектив Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” дал потримовку за нови мандат за директора Школи потерашнєй директорки Наталиї Будински. Конєчни єй вибор ма потвердзиц Министерство просвити.

Таку одлуку вчера 16. юния на схадзки, вигласал колектив Школи, з вельку векшину, понеже согласносц Будинсковей дали 76 заняти, штверо нє дали потримовку, а два лїстки були нєважаци. На списку за гласанє було 88 занятих а шесцеро нє пришли гласац.

Таки резултати обявела конкурсна Комисия Школи, котра орґанизовала гласанє по законченим конкурсу за функцию директора, на хторим Будинскова була и єдина приявена кандидатка.

Одлуку колективу о потримовки Будинсковей за нови штиророчни мандат директорки, Школски одбор пошлє до Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою, дзе конєчне потвердзенє о менованю за директора дава министер.