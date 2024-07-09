ОШ зоз Коцура послала вимогу за формованє  руского оддзелєня першей класи

КОЦУР – Основна школа „Братство єдинство” зоз Коцура послала вимогу Покраїнскому секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци за согласносц же би витворела наставни план и програму на руским язику за штверих школярох, уписаних до першей класи у школским 2024/2025. року.

По сообщеню директорки Основней школи Сенки Мученски, то процедура котру ше муши випочитовац, понеже нєобходне послац вимогу Покраїнскому секретарияту за образованє же би дал согласносц за витворйованє наставного плану и програми на руским язику за менєй як 15 школярох. У вимоги визначена и важносц отримованя континуитету витворйованя настави по руски.

Национални совит рускей националней меншини дал позитивне думанє у поступку даваня согласносци на витворйованє оддзелєня на руским наставним язику меншого од 15 школярох.

Тих дньох треба же би сцигнул и одвит од Покраїнского секретарияту за образованє, а кед сцигнє позитивне думанє, шлїдуюци крочай будзе посиланє вимоги за формованє оддзелєня на руским язику першей класи до Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою.