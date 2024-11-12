Ослабени Русин страцел у Жаблю

ЖАБАЛЬ – Рукометни клуб Русин всоботу, 9. новембра у спортскей гали у Жаблю одбавел шесте першенствене стретнуце Трецей лиґи Войводини процив екипи РК Гайдук зоз Чуруґу и зазначел пораженє зоз резултатом 28:24 (19:14).

У екипи РК Русин наступели – Петар Пирожек, Виктор Микита, Лука Стойков, Борис Югик, Предраґ Марянац, Иґор Варґа, Филип Ноґо, Марко Слива и Филип Тома.

При керестурских рукометашох найвецей ше визначели Филип Тома зоз посцигнутима дзешец ґолами, потим капитен Виктор Микита хтори дал шейсц ґоли и Марко Слива хтори дал пейц ґоли.

У идуцим 7. колу першенства Трецей лиґи Войводини РК Русин будзе бавиц у Руским Керестуре процив екипи РК Обилич зоз Нового Кнежевцу.