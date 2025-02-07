Ошлєбодзенє

„Справди вам гуторим,

кед ше нє пременїце зоднука и

нє постанєце як дзеци,

нє войдзеце до Царства нєбесного.“

(Євангелия по Матею 18,2)

Од 1. новембра 2024. року, кед ше случела траґедия у Новим Садзе, дзе при паду стрехи реконструованей Гайзибанскей станїци погинуло 15, а чежко покалїчени двойо людзе, история ше пошвидшала. Додала ґаз и подїї ше случую єдна за другу. Пришли зме потамаль же ше вецей нє можем анї здогаднуц цо ше точно случело прешлого тижня, а дзе ище тидзень пред тим у тих бурйових з подїями наскладаних часох.

Оставаю даскелї котри ше будзе паметац. То гореспомнути 1. новембер, 5. новембер кед Нови Сад по першираз вишол на улїци у таким чишлє и указал же му досц сциха патриц подїї котри ше случую пред їх очми, бо нєфаховосц, непотизем и рижни други муляня котри за циль мали лєм єдно – же би ше екипа збогацела з наших пенєжох, почала брац людски животи, и 1. фебруар – дзень кед нас студенти ошлєбодзели.

Нє знам чи би дакому на розум спадло да му дахто пове, док коло места траґедиї на Гайзибанскей станїци машини розчисцовали терен у намаганю пренайсц прежитих и вицагнуц цела людзох котри ше нашли у погришни чаше на тим месце, же за три мешаци почню наймасовнєйши протести у историї тей жеми, же поставаю факултети и студенти виду на улїци, же почнє акция 14 минути цихосци котра, нажаль, наросла на 15, кед ище єдна чежко покалїчена дзивка страцела животну битку, же задзекованя поднєшу двоме министрове, а после и предсидатељ Влади и городоначалнїк Нового Саду, же Нови Сад прейдзе на дочасове финансованє, бо, по пояшнєню владаюцей векшини, нє було условия отримац схадзку дзе требал буц усвоєни Буджет за 2025. рок, же и матуранти штреднїх школох потримаю студентох, же и штреднї и основни школи станю, же адвокати войду до ґенералного штрайку… и же и далєй бунт народу рошнє и рошнє и рошнє…

Тото цо сом вихабел, а досц важни елемент подїйох у котрих праве жиєме то насилство. Бо стари добри манир власци котрей кажди явни критизер єй смертельни нєприятель, та будзе дочасово прецагнути през медийне блато, лєбо му на микро плану даяки локални кабадахия загрожи з роботу, зоз безпечносцу фамелиї и подобне, же кед подзвигнє главу достанє по нєй, у тих обставинох дала контраефект.

Перши физични напад на студентох Факултету драмских уметносцох, пре блокади од 15 минути, виволал реакцию же за тидзень скоро шицки факултети у штирох универзитетских центрох вошли до блокади. Налєцованє з автом на студентох и гражданох, пребиванє людзох одразу указало дацо цо ше по тераз нє могло видзиц – же ше людзе ошлєбодзую страху и ище масовнєйше виходза на улїци.

Гоч ридко хто, а анї себе нє учишлюєм до тих, думал же тоти ґенерациї заинтересовани за тото цо ше збува коло нїх, заш лєм деманти нєвирним сцигли на самим початку.

Дацо цо зме забули же постої у тим дружтве патрача своєй роботи, а то солидарносц, виляла ше на улїци нє лєм по местох Сербиї, алє и ширцом швета. Одразу и тоти нєпознати студенти постали нашо дзеци, а окреме кед у фамелиї маце даякого стредньошколца и студента котри одложел свойо обовязки на факултету же би ше борел за дацо цо ше у нашим дружтве уж давно занєдзбало – одвичательносц.

Кажда младосц жадна правди, цо цалком нормалне, и тото намаганє найлєпших медзи нами же би одвитовали тоти котри виновати и за траґедию, и за корупцию, и за напади на студентох и гражданох, и же би институциї, конєчно робели роботу по слову закона, а нє по слову и дзеки єдного чловека. Анестезиране дружтво котре тримане у моцних гарсцох медийних тровачнїцох страцело и дзеку и моц побунїц ше и солидаровац, а дзепоєдни приклади людзох котри явни интерес положели опрез власного указали ше як погришни, бо су на концу охабени сами зоз упрепасценима животами и заблацени у режимских медийох. Кед сце и сами конзументи истих можебуц вам нїч нє буду значиц мена як Александар Обрадович, инспектор Слободан Миленкович, лєбо полицайка Катарина Петрович.

И вец нам ше случели студенти. И слизи. И любов. И ошмих. И надїя. И ошлєбодзенє од страху. Шицко нам вони прнєсли. То єст, зобудзели у векшини людзох тото цо спало чекаюци най ше дацо случи. Прето су по местох, док ишли пешо зоз Беоґраду до Нового Саду, дочековани як ошлєбодителє, а людзе пред тим войском младих и мудрих наоружаних з индексами виношели шицко цо мали – за свойо дзеци. И вец у Новим Садзе шицко тото подзвигнуте на єден висши уровень – наймасовнєйша академия за Дзень городу 1. фебруара, дзе дзешатки, можебуц и стотки тисячи гражданох вишли на мости потримац студентску борбу. За дружтво у котрим и вони сцу жиц. Вибрац бок у тей хвильки нє чежко: любов, солидарносц, младосц, знанє, одвичательносц, надїя, правда, воспитанє наспрам мержнї, теориї зрадох, корупциї, криминалу, войски биткошох и нєпреривного циґанства.

Цо ґод ше збудзе далєй, вецей нїч нє будзе исте. И, хтори сце бок вибрали?