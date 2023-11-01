Осма побида за шором кобули Парма Ферм

ЗОМБОР – На конїцким обегованю котре отримане у Зомборе, кобула „Парма ферм” завжала перше место на тим обегованю и уписала осму побиду за шором.

Конїцке обегованє у Зомборе ношело назву „Ресторан Ґодо” – Зомбор, а наградни фонд того обегованя бул 120.000 динари.

Бежало ше до 10.000 боди, дзе длужина дражки виношела 1.700 метери. Кобула „Парма ферм” стартовала зоз числа шейсц, а у тей партиї бежали вкупно шейсц конї. Того дня були орґанизовани шейсц обегованя.

Кобула „Парма ферм” вибежала тото обегованє за 1:14,5 по километру.

У тей партиї зазначени шлїдуюци пласман – 1. место – „Парма Ферм”, 2. место – „Ґеронимо С.Ґ.”, 3. место – „Родива”, 4. место – „Морена Лобел”, 5. место – „Иван Турґенев А.Т.”.

Пред конєц сезони ше сумира резултати, а два найуспишнєйши гарла на концу годни буц зоз КК „Войводянин”, Йокичов „Бренно Лаумар” як странски дринґач и „Парма Ферм”, Ивана Медєша гарло з домашнього одхову.

Орґанизатор того обегованя бул КК „Войводянин” Зомбор.