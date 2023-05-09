Осмаки ше врацели зоз Земплинскей Теплици

ЗЕМПЛИНСКА ТЕПЛИЦА (СЛОВАЦКА) – Школяре осмей класи Основней школи „Петро Кузмякˮ з Руского Керестура, прешлого тижня ше врацели зоз екскурзиї зоз Републики Словацкей, точнєйше зоз Земплинскей Теплици, дзе три днї мали нагоду упознац ше и дружиц зоз домашнїма парняками, нащивиц їх городи и знаменїтосци, а домашнї за нїх орґанизовали и рижни активносци и роботнї.

На екскурзию пошли 18-ецеро школяре, у провадзеню їх оддзелєнского старшини, наставнїци Оливери Винаї, а спред Националного совиту Руснацох бул предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач.

Екскурзия представя дакедишню Жимску школу, и то уж пиятираз же НС орґанизує таку екскурзию, а на основи подписаного спорозуменя медзи двома Меснима заєднїцами, керестурску и Земплинску Теплицу.