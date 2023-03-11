Нєшка Осмомарцовски концерт у КУД „Тарас Шевченко”

ДЮРДЬОВ – Нєшка соботу, 11. марца, у Дюрдьове у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, з початком на 18 годзин будзе концерт з нагоди Дня женох.

Уходнїци ше нє будзе предавац, а нащивителє годни охабиц добродзечни прилог з хторим потримаю роботу Дружтва.

На концерту буду участвовац дзеци зоз Предшсколскей установи ,,Дзецинство” обєкта „Дюрдєвак”, члени рецитаторскей, шпивацкей и фолклорней секциї дюрдьовского Дружтва, як и школре зоз Основней школи „Йован Йованович Змай” и госци нєсподзиваня.