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Осмомарцовски концерт будзе на соботу

автор л. вереш
автор л. вереш 118 Опатрене

ДЮРДЬОВ – На соботу, 11. марца, у Дюрдьове у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко”, з початком на 18 годзин будзе отримани концерт з нагоди Дня женох. Уходнїци ше нє будзе предавац, алє нащивителє годни охабиц добродзечни прилог з хторим потримаю роботу Дружтва.

На концерту буду участвовац дзеци зоз Предшсколскей установи ,,Дзецинство” обєкта ,,Дюрдєвак”, члени рецитаторскей, шпивацкей и фолклорней секциї дюрдьовского Дружтва, школре Основней школи ,,Йован Йованович Змай” и госци нєсподзиваня.

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