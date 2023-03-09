Осмомарцовски концерт будзе на соботу

ДЮРДЬОВ – На соботу, 11. марца, у Дюрдьове у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко”, з початком на 18 годзин будзе отримани концерт з нагоди Дня женох. Уходнїци ше нє будзе предавац, алє нащивителє годни охабиц добродзечни прилог з хторим потримаю роботу Дружтва.

На концерту буду участвовац дзеци зоз Предшсколскей установи ,,Дзецинство” обєкта ,,Дюрдєвак”, члени рецитаторскей, шпивацкей и фолклорней секциї дюрдьовского Дружтва, школре Основней школи ,,Йован Йованович Змай” и госци нєсподзиваня.