Букецик найрасших винчованкох з нагоди Дня женох (фото+видео)

ДЮРДЬОВ – З нагоди Дня женох у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” отримани Осмомарцовски концерт.

Концерт, всоботу, 8. марца, зоз шпиванку отворели членїци младшей фолклорней ґрупи Ленка Станкович и Калина Тимко, а потим ше публики представели дзеци зоз дюрдьовскей оводи, хтори вєдно зоз виховательками, Марину Сабадош и Весну Єлич, своїм мацером и бабом порихтали букецик найрасших винчованкох.

Младша дзецинска фолклорна ґрупа публики ше представела зоз танцом и шпиванками, а танцовала и старша дзецинска фолклорна ґрупа. На концерту ище шпивали брат и шестра, Михайло и Александра Пап, квартет: Давид Давидов, Владимир Тимко, Елеонора Чович и Адрияна Римар, и старша фолклорна шпивацка ґрупа: Мария Рамач, Милана Йованов и Ана Канюх.

Публики ше представела и Елеонора Чович хтора грала на ґитари, а за тоту нагоду порихтал ю Михаил Рамач. Александра Пап указала же зна и крашнє рецитовац, порихтала ю учителька Єлена Салаґ. На концерту участвовали и члени рецитаторскей секциї: Ленка Станкович, Михайло Пап и Мария Римар.

Младшу фолклорну ґрупу за концерт порихтала Мария Хромиш, старшу Тамара Балоґ, рецитаторох порихтал Яким Гарди, а музични точки порихтали Ксения Вереш и Валентина Салаґ.

Як и каждого року, после програми предлужене друженє зоз руским шпиванками, а шицки ше засмачели зоз колачами хтори порихтала старша дзецинска фолклорна ґрупа на соботовей роботнї.