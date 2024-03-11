Нєшка будзе Осмомарцовски концерт у Дому култури

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре керестурского оддзелєня Школи за основне музичне образованє (ШОМО) з Кули нєшка 11. марца, буду мац и свой самостойни концерт, котри будзе отримани на 19 годзин у Велькей сали Дому култури.

Школяре ШОМО з Кули и єй видзелєних оддзелєньох, з нагоди Медзинародного дня женох – 8. марца, отримую традицийни концерти.

У Концертней сали Школи у Кули, 6. и 7. марца наступели школяре матичней школи, а 8. марца, тиж у Концертней сали наступeли найуспишнєйши школяре з видзелєних оддзелєньох ШОМО з Руского Керестура и Червинки.