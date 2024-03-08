Осмомарцовски концерти ШОМО

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре Школи за основней музичне образованє (ШОМО) з Кули и єй видзелєних оддзелєньох, з нагоди Медзинародного дня женох – 8. марца, отримую традицийни концерти.

Так у Концертней сали Школи у Кули вчера 7. и 6. марца наступели школяре матичней школи, а нєшка 8. марца на 19 годзин, тиж у Концертней сали наступя найуспишнєйши школяре з видзелєних оддзелєньох ШОМО з Руского Керестура и Червинки.

Школяре керестурского оддзелєня буду мац и свой самостойни концерт котри будзе отримани на пондзелок на 19 годзин у Велькей сали Дому култури.