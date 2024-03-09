Основана школярска компания „Папел”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” нєдавно порушани проєкт школярскей компаниї „Папел” за вирабянє еко-блочкох.

Проєкт порушали пейсц школярки штредньошколки другей класи, а у рамикох програми Школярски компаниї орґанизациї Досцигнуца младих котра представя найвекшу шветову програму поднїмательного образованя школярох.

Компания „Папел” ше занїма зоз збераньом рециклажного материялу зоз хторого ше вирабя еко блочки за мали призначки. Пейц школярки на чолє зоз Лену Боґданович активни у тим проєкту вєдно з менторку, наставнїцу Лїляну Рудакиєвич.

Початком того тижня их нащивел и предсидатель општини Дамян Милянич котри як наглашела Рудакиєвичова, потримал тоту идею и инициятиву.

Визия новоосноваей компаниї „Папел”, то звекшовац еколоґийну свидомосци и розвивац поднїмательни дух, а єй иницияторки, з тим проєктом уж 20. марца у Новим Садзе, буду участвовац на змаганю подобних проєктох, т.є. школярских компанийох.