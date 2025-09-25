Основани Сербски центер за стрип и анимацию

НОВИ САД – На схадзки Скупштини АП Войводини, хтора отримана вчера, 24. септембра принєшена одлука о снованю Сербского центру за стрип и анимацию, зоз шедзиском у Креативним дистрикту у Новим Садзе.

За окончователя дружносци директора меновани маґистер уметносци и снователь Катедри за анимацию и визуелни ефекти у Сербиї Милета Поштич.

Предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович визначела же стрип и анимация єден з найпопуларнєйших конарох уметносци при младих и же Центер основани як би ше унапредзовали професийни знаня и стандарди у тих обласцох, як и спонукованє иновативносци и медзинародного сотруднїцства зоз водзацима державами у тей обласци – Французку, Японом, Южну Корею, Белґию и другима.

У фокусу буду едукациї младих од 15 по 25 роки, през роботнї и програми хтори буду водзиц домашнї и странски фаховци. Буду облапени обласци як визуални розвой, дизайн, арт-дирекция, аниматика, концепт-арт и ґейм-арт.