Основну школу у Коцуре нащивели госци зоз Словениї

КОЦУР – Основну школу (ОШ) „Братство єдинство” зоз Коцура пияток, 12. мая, нащивели представнїки Педаґоґийного заводу зоз Словениї.

Руководство коцурскей ОШ привитало 25 наставнїкох з директором спомнутей установи зоз Словениї, а вєдно препровадзели интересантни дзень, дзе шицки черали искуства и упечатки у вязи зоз свою роботу.

По словох наставнїци анґлийского язика у коцурскей Основней школи Здравки Майкич, Педаґоґийни завод зоз Словениї роби зоз дзецми котри припадаю марґинализованим ґрупом, з дзецми котри у инклузиї, з дзецми без родительского стараня котри у цалодньовим пребуваню у тим Заводу.

Представнїки Педаґоґийного заводу зоз Словениї пришли до Сербиї видзиц яка ту образовна система, на яки способ функционує коцурска школа понеже ма и родно чувствительни ґрупи, и материялно и национално чувствительни ґрупи, а двоязична є школа. Пришли видзиц на яки способ ше ту имплементує инклузию до настави, як двоязичну наставу, и як ше хаснує ИКТ технолоґию у настави, односно на як ше з помоцу шицких тих средствох злєпшує квалитет роботи зоз шицкима дзецми, визначела наставнїца Майкичова.

Госци зоз Словениї нащивели лєм ОШ у Коцуре, и ту препровадзели лєм єден дзень. Перше мали намиру нащивиц Дзецински валал (Дечије село) у Сримскей Каменїци, алє вец заш лєм одлучели же би то була школа зоз порядну наставу. З оглядом же коцурска школа сотрудзує у рамикох рижних проєктох, прейґ eTwinning, сотрудзує и зоз школами зоз Словениї, та одлучели нащивиц праве тоту школу, бо ма шицки специфичносци котри вони глєдали. Пришли шицки їх заняти и присуствовали на годзинох и наисце препровадзели красни и продуктивни дзень, заключела наставнїца Майкичова.

Руководство и заняти коцурскей ОШ угосцели нащивительох зоз Словениї и дочекали их зоз традицийнима обичаями нашого краю, представели им язики и традициї котри ше у нас пестує.

После официйней нащиви Школи и настави, директорка ОШ „Братство єдинство” Сенка Мученски нащивительох одведла до Етно-клубу „Одняте од забуца” дзе ше упознали з историятом, културу и традицию народох котри жию у Коцуре.