Остатня искра здравого розуму

Кед бим сцел начишлїц шицки протести на хторих сом бул у тим живоце, сиґурно бим даєден забул кельо их було, а километража хтору сом прешол вироятно у ранґу половних автох зоз Нємецкей. Ориґинална, нє тота накруцена кед их предаваю. Верел сом, наздавал сом ше, думал сом же важне же би кажде ясно указал за цо ше заклада и зоз чим ше склада, а зоз чим нє. Енерґия була одлична и бул сом окружени зоз людзми хтори думали як и я, и поробели зме кельо зме поробели найлєпше як зме знали и могли.

Е, вец пришол 2016. рок, напредняки превжали Покраїну и яґод цунами почисцели нас шицких у РТВ-у, шицки редакторе у информативней програми позменьовани буквално прейґ ноци. Нє будзем циґанїц, було ми криво прето же зме свою роботу робели професионално и людзе наисце патрели нашу програму, а праве нам то було представене як причина за змену – же зме нєпрофесионални и антидержавни и цо ци я знам цо. Орґанизовали зме протести и вони прешли як прешли, алє за мнє то була капка у погаре пре хтору сом престал вериц до протестох. Односно, престал сом вериц же мойо спатранє правди, солидарносци и ушореней держави нє исте як их видзи векшина у Сербиї. Реакциї на наплатну рампу Болєвац, хеликоптер, Йованїцу и най нє чишлїм, далєй ме лєм баржей убедзели же сом у праву.

И вец погинули 15 людзе. Нє у елементарней нєпогоди, нє отворела ше жем та нєстали, за їх шмерц одвичательни людзе, конкретни, маю мена и презвиска. И под тоту стреху могол буц було хто: я, ти, дачийо дзецко, було хто, алє ми старши нательо отупели од шицкого же зме нє дзвигли глас исто як цо зме були цихо и тельораз скорей. На щесце, нови ґенерациї хтори тераз маю 20, 25 роки нє сцу буц цихо, укапирали же од нас нєт хасну и ришели сами дацо поробиц. И знаце цо? Мнє то цалком у шоре, ми мали нашо нагоди, поробели зме цо зме поробели и думам же нє треба же бизме им солєли розум и бешедовали цо и як треба же би робели. Мудрейши су од нас, свидомши, принципи им важнєйши од оценох и нє маме право зауважиц им було цо. Боря ше за себе и свойо, исто як цо и ми робели дзеведзешатих и врацаю надїю же тота жем єдного дня може постац держава. Особнє, я на їх боку, думам же им треба помогнуц им як ґод знаме и можеме, и же нє маме право осудзовац, минирац и злохасновац. Кед нїч инше, вец прето же су остатня искра здравого розуму на тих просторох и прето же нас уча цо розлика помедзи жему Сербию и державу Сербию. Нє знам за вас, алє я би якош волєл жиц у держави.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.