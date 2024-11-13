Остатнє змаганє у тим року

РУСКИ КЕРЕСТУР – На рибалову Еделински у Руским Керестуре внєдзелю, 10. новембра було отримане остатнє змаганє того року у спортским риболову на фидер (Method Feeder).

На тим змаганю у моцней конкуренциї участвовало 35 змагательох хтори були подзелєни до штирох секторох – А, Б, Ц и Д.

У сектору А найуспишнєйши бул Страхиня Дякович (18,510 килоґрами), други бул Никола Миряна Тунич (13,270 килоґрами), док треци бул Предраґ Пеґа Майсторович (8,785 килоґрами).

У сектору Б найуспишнєйши бул Ноле Ґанич – Александар Ґанич (25,565 килоґрами), други бул Стевица Релїч (17,865 килоґрами), док треци бул Роберт Хам (16,180 килоґрами).

У сектору Ц найуспишнєйши бул Ґавра Маркович (8,585 килоґрами), други бул Марко Милосавлєвич (8,415 килоґрами), док треци бул Борис Шайтош (8,155 килоґрами).

У сектору Д найуспишнєйши бул Лука Маричич (42,635 килоґрами), други бул Никола Миркович (26,375 килоґрами), док треци бул Милан Релїч (15,100 килоґрами).

Вкупно на змаганю лапене 325,260 килоґрами риби – (124 прикладнїки).

После законченого змаганя у спортским риболову на фидер, шлїдзело додзельованє наградох хторе було отримане у погосцительним обєкту Чарда Лонґов.

Судийове на тим змаганю були Мирко Фекете, Стефан Бранкович, Яким Чизмар и Дарко Чернок док орґанизаторе спортского риболову на фидер були Еделински д.о.о. и Мирко Фекете.