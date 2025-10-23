Остатнї Новосадски пияц квеца будзе за викенд

НОВИ САД – Остатнї Новосадски пияц квеца того року будзе 24. и 25. октобра на площи опрез Спенса.

И того року орґанизаторе порихтали интересантни змисти за нащивительох. Буду орґанизовани презентациї и розгварки зоз фаховцами и продукователями о реґенеративней польопривреди, а за наймладших буду орґанизовани едукативно-креативни роботнї.

У рамикох Новосадского кветного пияцу будзе и акция черанки старого паперу за саднїци, хтору реализую Инжинєре защити животного штредку.

Роботни час єшеньского Новосадского кветного пияцу: пияток од 8 до 19 годзин и соботу од 8 годзин до пополадню.

Новосадски кветни пияци потримал Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство.