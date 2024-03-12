Осторожни початок стретнуца

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб Русин внєдзелю 10. марца у другим колу першенственого стретнуца ярнєй часци, на домашнїм терену бавел зоз екипу ФК Будучносц зоз Параґох.

Екипа Русина бавела шмело, надбавйовала ше, приказала добри фодбал, а тото цо найважнєйше уложела свой максимум, а бавяче зохабели шерцо на терену.

Конєчни резултат стретнуца глашел 2:2, цо процив екипи зоз „горнього дому” таблїчки наисце добре, медзитим по приказаним бависку Русин баржей сцел побиду и заслужел уписац три боди, гоч ше им то нє удало.

Початок стретнуца рушел осторожно на обидвох бокох и бависко ше одвивало на штред терена, без конкретнєйших нагодох по обидва капури.

Так до першей озбильнєйшей нагоди чекало ше по 35. минути, кед на одличне центарбице Мароєвича зоз правого боку зоз шеснац метерох, Саянкович набегує на лабду и зоз трох метерох преруцує ю прейґ капури и лабда одходзи до ґол ауту.

После тей нагоди шлїдзи ище єдна, Чернок достава лабду на двацец метери и одлично копа по штредку ґола Будучносци, медзитим лабда преходзи дакус понад греду и на семафору и далєй стої 0:0. Так ше закончел и перши полчас.

После дзешец минутох бавеня у другим полчасу, обидва екипи ше розбежали и стретнуце предлужене у швидшим ритме. Так у 55. минути Сушич ше находзи у добрей нагоди, кед зоз дзешец метерох посила одличне копнуце на ґол Будучносци, медзитим лабда идзе понад греду.

У 59. минути одлична нагода и за госцох зоз Параґох, дзе после доброго копнуца зоз шеснац метерох, лабду зоз ґол линиї вибива Стефан Тома. Так доходзиме до еуфоричних пейц минутох за екипу Русина, кед у 72. минути досудзени пенал хтори виборел Сушич, а зоз билей точки ґол трафя Мароєвич за 1:0.

Уж у 76. минути после добрей соло акциї Мароєвича по правим боку, лабду прешлїдзує до розположеного Сушича хтори зоз шеснац метерох зоз прецизним копаньом трафя долнї прави кут за 2:0 за Русин и вельку радосц як бавячох так и публики на Ярашу. Медзитим радосц бавячох Русина, нажаль кратко тирвала кед у 80. минути досудзени пенал за екипу Будучносци, хтора зменшує резултат на 2:1.

Таки резултат стал до самого конца стретнуца и кед ше очековал остатнє писканє главного судию за конєц, у глїбоким надокнадзеню у 95. минути досудзени фаул за екипу Будучносци, зоз хторого центарбица госцуюци бавяч зоз главу дава ґол и вировнує резултат на 2:2. То бул и конєчни резултат стретнуца. Русиново бавяче на тим стретнуцу указали карактер и квалитет, так же бод цо освоєли вредзи як три.

Треба визначиц же главни судия до конца стретнуца правел очиглядни гришки, после хторих ФК Русин очкодовани за два боди. На стретнуцу додзелєни дзешец жовти картони, по пейц на обидвох бокох.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Стефан Тома, Иван Чапко, Александар Кочиш, Боян Голик (Боґдан Комлєнович), Деян Павлович, Стефан Мароєвич, Деян Чернок, Матей Саянкович (Лука Иличич), Михаило Божович и Дарко Сушич (Деян Будински)

У идуцим 3. колу ПФЛ Зомбор, на нєдзелю 17. марца, Русин госцує у Каравукове и будзе бавиц зоз екипу Полету, а стретнуце почнє на 15 годзин.