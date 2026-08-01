Ошвижиц ше мож на базенох ЦФК у Вербаше

ВЕРБАС – На базенох вербаского Центра за физичну културу„Драґо Йовович” и того лєта велї Вербащанє, алє и людзе зоз ширшого окруженя, находза ошвиженє по горуцих лєтних дньох.

Комплекс порихтани же би каждодньово могол прияц вельке число купачох, а же би им пребуванє було безпечне и приємне, запровадзує ше шицки потребни технїчни пририхтованя и преверйованя. По словох компетентних, водзи ше рахунку о квалитету води у базенох, и на кажди два годзини роботнїки беру прикладнїки води и мераю количесто хлору. Тиж, раз або два раз до тижня Институт за явне здравє Войводини роби анализу води, так же чистота води на барз високим уровню и того року.

Базени отворени кажди дзень од 10 по 18 годзин, а през викенд роботни час од 9 по 18 годзин. Цена карти остала иста як и прешлого року – 200 динари, основношколци и пензионере за уход треба же би видвоєли 100 динари, а за дзеци младши як 7 роки ше уход нє плаци.

Коло трох базенох – велького олимпийского, стреднього и малого, ту и погосцительни обєкт Центра за физичну културу котри оможлївює цалодньове уживанє за нащивительох. Доступна и лєтна тераса, ресторани, спортски терени, а ту ше отримує и рижни подїї, бависка на води и други турнири.