Освоєни бод процив квалитетней екипи

ЧЕРВИНКА – Рукометни клуб „Русин” внєдзелю 20. октобра у спортскей гали у Червинки одбавел штварте першенствене стретнуце Трецей лиґи Войводини процив екипи РК „Гайдук” зоз Бешки. Зазначени нєришени резултат 31:31 (13:14).

За РК „Русин” наступели – Михайло Мудри, Виктор Микита, Андрей Пашо, Матия Чапко, Марко Слива, Предраґ Марянац, Алекса Костелник, Иґор Варґа, Филип Ноґо и Филип Тома.

При керестурских рукометашох найвецей ше визначели капитен Виктор Микита зоз посцигнутима седем ґолами, потим Марко Слива и Филип Тома дали по шейсц ґоли и Иґор Варґа хтори дал пейц ґоли.

У идуцим 5. колу першенства Трецей лиґи Войводини РК „Русин” будзе бавиц у Бездану процив екипи РК „Ґрафичар”.