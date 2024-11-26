Освоєни бод у остатнїм колу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометни клуб Русин стреду, 20. новембра, у спортскей гали у Руским Керестуре одбавел седме першенствене стретнуце Трецей лиґи Войводини процив екипи РК Обилич зоз Нового Кнежевцу и у остатнїм колу у тей полусезони зазначел нєришени резултат хтори на концу стретнуца глашел 21:21 (11:9).

За РК „Русин” наступели – Михайло Мудри, Виктор Микита, Лука Стойков, Андрей Пашо, Матия Чапко, Борис Югик, Предраґ Марянац, Филип Орос, Алекса Костелник, Марко Слива, Филип Тома и Славко Гербут.

При керестурских рукометашох найвецей ше визначели Филип Орос зоз посцигнутима пейц ґолами, потим Алекса Костелник хтори дал штири ґоли, а тиж розположени за бависко були Марко Слива и Славко Гербут хтори дал по три ґоли.

Зоз одбавеним 7. колом, закончена єшеньска часц першенства Трецей лиґи Войводини, дзе РК Русин забера 5. место на таблїчки зоз освоєнима 5 бодами.