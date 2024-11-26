РутенпресСпортТексти

Освоєни бод у остатнїм колу

автор Д. Барна
автор Д. Барна 17 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометни клуб Русин стреду, 20. новембра, у спортскей гали у Руским Керестуре одбавел седме першенствене стретнуце Трецей лиґи Войводини процив екипи РК Обилич зоз Нового Кнежевцу и у остатнїм колу у тей полусезони зазначел нєришени резултат хтори на концу стретнуца глашел 21:21 (11:9).

За РК „Русин” наступели – Михайло Мудри, Виктор Микита, Лука Стойков, Андрей Пашо, Матия Чапко, Борис Югик, Предраґ Марянац, Филип Орос, Алекса Костелник, Марко Слива, Филип Тома и Славко Гербут.

При керестурских рукометашох найвецей ше визначели Филип Орос зоз посцигнутима пейц ґолами, потим Алекса Костелник хтори дал штири ґоли, а тиж розположени за бависко були Марко Слива и Славко Гербут хтори дал по три ґоли.

Зоз одбавеним 7. колом, закончена єшеньска часц першенства Трецей лиґи Войводини, дзе РК Русин забера 5. место на таблїчки зоз освоєнима 5 бодами.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Зоз новорочну акцию кнїжкох до пакецикох, безплатно пейц...

На „Вечару др Мафтея Виная” будзе промоция кнїжки

На Филозофским факултету будзе промоция кнїжки Янка Рамача

Отримана акция добродзечного даваня креви

У Манастире у Коцуре преславени Кирбай