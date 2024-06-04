Освоєни важни бод у Обровцу

ОБРОВАЦ – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелю 2. юния у предостатнїм штернастим колу першенственого стретнуца ПФЛ Зомбор, у Обровцу одбавел процив екипи ФК „Борац 46”, дзе стретнуце закончене без побиднїка а резултат на концу глашел 3:3.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Стефан Тома (Лука Иличич), Боян Голик, Александар Кочиш, Деян Павлович (Иґор Грньчар), Стефан Мароєвич (Деян Чернок), Михаило Божович, Дарко Сушич, Матей Саянкович, Иван Чапко и Илия Йованович. Ґоли за Русин дали Сушич хтори дал два ґоли и Йованович дал єден ґол.

У идуцим, остатнїм першенственим колу ПФЛ Зомбор, на нєдзелю 9. юния ФК Русин будзе бавиц у Руским Керестуре на Ярашу процив екипи ФК ЧСК зоз Челарева а стретнуце почнє на 18 годзин.