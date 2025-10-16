КултураРутенпресТексти

Отрима ше 7. Саям кнїжкох националних меншинох

автор И. Лїкар
автор И. Лїкар 17 Опатрене

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – На соботу, 18. октобра з початком на 9.30 г, а у рамикох Мешаца горватскей кнїжки 2025, отрима ше 7. Саям кнїжкох и видавательства националним меншинох Вуковарско-сримскей жупаниї (ВСЖ).

Место отримованя Сайму Городски музей Вуковар, Замок Елц, Жупанийска 2, а буду участвовац Рада босанскей, мадярскей, словацкей, сербскей, рускей националней меншини и представнїки албанскей, нємецкей и українскей националней меншини.

Приход госцох плановани од 9.30 по 10 годзин, потим ушлїдзи привитне слово орґанизатора и отверанє сайму, а на 10.15 г будзе презентация о информованю и видавательству каждей националней меншини зоз ВСЖ.

Од 11 по 11.30 г нащивителє и учашнїки буду мац нагоду прешейтац ше по штандох и упознац зоз информованьом и видавательством националних меншинох ВСЖ, а на 11.45 г запланована закуска за учашнїкох програми.

Покровитель 7. Сайму кнїжкох и видавательства националним меншинох ВСЖ Совит за национални меншини Републики Горватскей (РГ) и Городски музей Вуковар, а орґанизатор Союз Русинох РГ и Рада рускей националней меншини.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На пияток Ораховска єшень

На соботу концерт орґанизує КПД „Драґутин Драґен Колєсар”

Вишло нове число новинох „Руске слово”

На соботу Водова фест

На пондзелок покладанє венца погинутим борцом