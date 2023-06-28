Отримана акция даваня креви, одволанє було слабе

РУСКИ КЕРЕСТУР/КРУЩИЧ – У просторийох Месних заєднїцох у Руским Керестуре и Крущичу, вчера 27. юния, у предполадньових годзинох отримана порядна акция добродзечного даваня креви на хтору ше одволал вкупно двацец єден граждан.

Од вкупно 14 гуманих валалчаньох у Руским Керестуре хтори дали крев, пейц були жени, двойо пре здравствени причини одбити, а штири особи першираз дали крев.

У Крущичу од седмерих хтори дали крев, була єдна жена, а нїхто нє одбити.

Орґанизатор акциї Завод за трансфузию креви Войводини у сотруднїцтве зоз Червеним крижом Кула, а по словох їх фахового сотруднїка Оливера Толдия, акция слабша як потераз. Обачлїво було и менєй младих и нових давательох креви, понеже просекови рок старосци давательох бул коло 40 роки.

Зоз Червеного крижу апелую же єст потреба за кажду кревову ґрупу, гоч су дефицитарнєйши зоз неґативним Rh фактором.