Отримана 13. схадзка СО Кула

КУЛА – На тринастей схадзки Скупштини општини (СО) Кула, котра отримана вчера, 28. децембра, одборнїки розправяли о шеснац точкох дньового шора.

Схадзка почала зоз вияшньованьом о Предкладу за розришенє предсидателя Скупштини општини (СО) Кула, Велибора Милоїчича. Предклад придали 13 одборнїки зоз шорох опозициї. Причини за розришенє, як наведли, єст вельо, а єдна з нїх, гамованє демократских процесох и приводзенє до заблудзеня явносци зоз цильом стиґматизациї одборнїкох опозициї.

Як одвит, Милоїчич визначел же опозицийни одборнїки нє почитую иншаке думанє и же вон прешвечени же гражданє знаю хто ше щиро бори за їх интереси.

По першей точки, после тайного гласаня присутних одборнїкох, констатоване же 20 одборнїки гласали процив, зоз чим Предклад о розришеню предсидателя СО нє прилапени.

По даскелїх точкох, а хторих вкупно було 16, розправяне о – Предкладу Одлуки о буджету за 2024. рок и Звиту о окончованю Одлуки о буджету општини Кула за период од 1. януара по 30. септембер 2023. рок.

О буджету за наиходзаци рок бешедовал предсидатель општини Кула, Дамян Милянич, хтори гварел же буджет рошнє и инвестицийно є конциповани. Як єдну од найзначнєйших инвестицийох наведол реконструкцию и пренаменку дакедишнього будинку полициї до музею и библиотеки.

Тиж, зоз векшину гласох усвоєни и Предклад Ришеня о даваню согласносци за Програму роботи зоз финансийним планом установи чий снователь општина Кула за 2024. рок, а розпатрени и Звит о роботи установох чий снователь општина Кула за 2022. рок.

Шицки шлїдуюци точки дньового шора прилапени з векшину одборнїцких гласох.