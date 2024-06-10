Отримана 23. Веселинка (фото+видео)

НОВИ САД – У пополадньових и вечарших годзинох всоботу, 8. юния, отримани 23. фестивал дзецинскей творчосци Руснацох у Войводини „Веселинка”. Тоту манифестацию уж традицийно орґанизує Руски културни центер у рамикох котрей обовязно орґанизована и даяка роботня за дзеци, а потим и програма котру пририхтую учительки Оля Яковлєв и Ана-Мария Рац.

Того року на роботнї була представена сликовнїца зоз роботну теку „Наша свадзба” котру видала НВУ „Руске слово”. Роботню, водзели Олена Папуґа, Андрея Штефанко и Ясмина Дюранїн, а окрем новосадских дзецох, присутни були и школяре зоз Вербасу, Коцура и Нового Орахова. После представяня дзепоєдних свадзебних обичайох, дзеци вифарбйовали рисунок зоз сликовнїци и дружели ше зоз своїма парняками.

Вечаршу програму отворели дзеци з новосадских предшколских установох и школяре зоз основних школох зоз рецитациями и шпиванками, а провадзел их хор Руского културного центру и фахови музични сотруднїк Йован Бєлица.

У предлуженю програми наступели госци – Дзецинска фолклорна ґрупа зоз Дюрдьова КУД „Тарас Шевченко”, Школа танцу и сценских уметносцох ФОКСИ, Дзецинска шпивацка ґрупа КПД „Карпати” зоз Вербасу, дзеци з Нового Орахова, а потим младша и старша фолклорна ґрупа КУД „Жатва” зоз Коцура. На концу ше представел старши дзецински фолклорни состав АКУД „Соня Маринкович” з Нового Саду.

Конферансу водзела Ивана Чордаш, а фестивал помогли Министерство култури Републики Сербиї, Город Нови Сад – Городска управа за културу и Национални совит Руснацох.