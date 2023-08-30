Отримана 24. „Србобранска бразда 2023”

СРБОБРАН − На польох АД „Пионир” при Србобрану всоботу, 26. авґуста, отриманe традицийне змаганє у ораню 24. „Србобранска бразда 2023”.

Манифестация промовує унапредзенє польопривредней продукциї и черанку знаня, а учашнїки ше змагали у ораню на сцернянки на 25 центиметри глїбини, з лєгкима и чежкима тракторами по катеґорийох.

У лєгкей А катеґориї хасновани єднобраздови и двобраздови плуги, у штреднєй Б катеґориї тробраздови класични плуги и обрацаюци плуги, а у чежкей Ц катеґориї за трактори були приквачени штиробраздови класични плуги, вецейбраздови класични плуги и обрацаюци, а було и наймодернєйши ротацийни плуги.

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У рамикох манифестациї орґанизована и презентация ораня жеми на стародавни, традицийни способ з коньми хтори цагаю плуг, а у фокусу тогорочней Србобранскей бразди були дзеци, з цильом же би младша популация полюбела польопривреду.

Член Комисиї за оценьованє квалитета ораня Синиша Мали гварел же ше бодовало квалитет отвераня бразди, заорйованє жатвових остаткох, випатрунок цалей парцели и єй порихтаносц за шатву, виорйованє концох и чи єст ґаженя меджи. Синиша Мали зоз Коцура, а заняти є як технїчар у Лабораториї за випитованє нашеньковей роби у Польопривредней фаховей и совитодавней служби у Вербаше.

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За защиту од огня були задлужени члени Добродзечного огньогасного дружтва з Коцура Здравко Орос, Роберт Бенце и Здравко Радович, хтори на Србобранскей бразди були зоз огньогасним камионом.

Отримани и мини польопривредни саям, свойо продукти на штандох представели коло 30 викладаче польопривредней механїзациї, хемийних защитних продуктох и нашеньковей роби.

Награди за найлєпших орачох у шицких у шицких трох змагательних катеґорийох були 25.000 динари за освоєне перше место, 20.000 динари за друге и 15.000 за треце. Змагателє хтори освоєли перши места достали и ваучери у вредносци од по 500 еври, хтори донирало реґистроване польопривредне ґаздовство Тера Литера (Terra Littera), односно Карин салаш зоз Надалю при Србобрану.