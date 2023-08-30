МанифестациїПольопривредаРутенпресТексти

Отримана 24. „Србобранска бразда 2023”

автор М. Тамаш
автор М. Тамаш 33 Опатрене

СРБОБРАН − На польох АД „Пионир” при Србобрану всоботу, 26. авґуста, отриманe традицийне змаганє у ораню 24. „Србобранска бразда 2023”.

Манифестация промовує унапредзенє польопривредней продукциї и черанку знаня, а учашнїки ше змагали у ораню на сцернянки на 25 центиметри глїбини, з лєгкима и чежкима тракторами по катеґорийох.

У лєгкей А катеґориї хасновани єднобраздови и двобраздови плуги, у штреднєй Б катеґориї тробраздови класични плуги и обрацаюци плуги, а у чежкей Ц катеґориї за трактори були приквачени штиробраздови класични плуги, вецейбраздови класични плуги и обрацаюци, а було и наймодернєйши ротацийни плуги.

smart

У рамикох манифестациї орґанизована и презентация ораня жеми на стародавни, традицийни способ з коньми хтори цагаю плуг, а у фокусу тогорочней Србобранскей бразди були дзеци, з цильом же би младша популация полюбела польопривреду.

Член Комисиї за оценьованє квалитета ораня Синиша Мали гварел же ше бодовало квалитет отвераня бразди, заорйованє жатвових остаткох, випатрунок цалей парцели и єй порихтаносц за шатву, виорйованє концох и чи єст ґаженя меджи. Синиша Мали зоз Коцура, а заняти є як технїчар у Лабораториї за випитованє нашеньковей роби у Польопривредней фаховей и совитодавней служби у Вербаше.

smart
smart
smart

За защиту од огня були задлужени члени Добродзечного огньогасного дружтва з Коцура Здравко Орос, Роберт Бенце и Здравко Радович, хтори на Србобранскей бразди були зоз огньогасним камионом.

Отримани и мини польопривредни саям, свойо продукти на штандох представели коло 30 викладаче польопривредней механїзациї, хемийних защитних продуктох и нашеньковей роби.

Награди за найлєпших орачох у шицких у шицких трох змагательних катеґорийох були 25.000 динари за освоєне перше место, 20.000 динари за друге и 15.000 за треце. Змагателє хтори освоєли перши места достали и ваучери у вредносци од по 500 еври, хтори донирало реґистроване польопривредне ґаздовство Тера Литера (Terra Littera), односно Карин салаш зоз Надалю при Србобрану.

smart

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Гибайце ше сликовац до Суботици

Од пондзелку други уписни термин на Русинистики

Медзинародни саям лову и риболову того року нє...

Преславени Кирбай у Индїї

На соботу Спортски бависка „Яша Баков” – мали...