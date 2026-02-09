Отримана 29. „Сримска колбасияда“

ШИД – У Словацким доме всботу, 7. фебруара отримана традицийна 29. туристична манифестация „Сримска колбасияда“ у орґанизациї Здруженя гражданох „Сримска забивачка и колбасияда“.

Фахова комисия оценьовала 170 прикладнїки и то у трох катеґорийох: сримска колбаса, медзинародна катеґория и куленова сека.

Апсолутни шампион при сримскей колбаси Оля Чобанович зоз Шиду, а злато освоєл „Домашнї деликатеси Зоранович“ зоз Шиду.

У медзинародней катеґориї злато освоєл Неманя Чулибрк зоз Бравского зоз Босни и Герцеґовини, а у катеґориї куленова сека „кулен Воїнович“ зоз Кузмину.

Нащивителє могли купиц швижи пражени колбаси як и сухи и швижи шкварки, бо ше випражовало масц, а продукователь Срдян Сокол зоз Бикичу предавал вино.

На концу вечара у сали Словацкого дома отримана шветочна вечера на хторей преглашени найлєпши продукователє.