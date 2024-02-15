Отримана 29. „Сримска винияда“

БЕРКАСОВО – З нагоди святого Трифуна, защитнїка винїцарох, вчера отримана традицийна 29. манифестация пошвецена вину „Сримска винияда“.

Винияда нє була богата цо ше дотика приявених винох за оценьованє як прешлих рокох, а причина подли прешли рок за продукцию грозна, а и вина.

У конкуренциї билих винох було 11 прикладнїки, а по словох поверенїка општини Шид за МЗ Беркасово Ненада Видовича, перше место освоєл Дарко Дєрчан зоз Шиду, друге Предраґ Митрович зоз Беркасова, а треце Даниєл Дошкович зоз Пули з Републики Горватскей.

У конкуренциї червених винох було приявенe 10 прикладинїки, а перше место освоєла Биляна Митрович з Беркасова, друге Йован Лазич зоз Шиду, а треце Ґоран Прерадович зоз Шиду.

Як и потерашнї роки вина оценьовал дипломовани инженєр Слободан Шапоня зоз Шиду, а орґанизатор винияди була МЗ Беркасово з потримовку локалней самoуправи и Здруженя женох „Жридло“ з Беркасова.