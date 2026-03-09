Отриманa 3. Шветова рада Шветового конґресу Русинох

ОРАДЕА (РУМУНИЯ) – Всоботу, 7. марца у амфитеатру Филолоґийного факутету на Универзитету у Орадеи з початком на 10 г почала явна часц 3. Зашеданя Шветовей ради Шветового конґресу Русинох.

На початку интоновани гимна Румуниї, Русинох и Ода радосци, а потим о. Василь Бойчук вимодлєл Отче наш и дал благослов за успишну роботу. Присутних привитали: министер националних меншинох Румуниї Джафер Динчер, жупан жупаниї Бигор Емилиан Павел, совитнїк заменїка городоначалнїка Орадеи Теофил Филимон, главни школски инспектор жупаниї Бигор Алин Серафим, проректор Универзитету Орадеа Сорин Домитиан Шипош, заступнїк Русинох у румунским Парламенту Юлиюс Фирцак, предсидатель Шветового конґресу Русинох др Штефан Лявинец и домашнї предсидатель Културного союзу Русинох Румуниї, Ґеорґе Фирцак.

Потим ушлїдзела промоция двотомного роману Русинска апокалипса автора Франчиска Оскара Ґала, хтори друковани постгумно. О кнїжки бешедовал о. Василь Бойчук як и авторова супруга Мариа Ґал. Роман инспировани зоз правдивима историйнима фактами о Русинох.

Зашеданє членох Шветовей ради Шветового Конґресу було заварте за явносц. На зашеданю наявене же ше пише кнїжку о 35. роки Шветового конґресу, а єй промоция будзе у рамикох преславни 35. Конґреса. Догварене же би членски орґанизациї Конґресу до половки априла послали предклад кандидатох за премиї В. Т. Гетеша и Ивана Манайли. Тиж так планує орґанизовац паломнїцтво до Марияповчу у Мадярскей як и презентацию плану роботи членских орґанизацийох у 2026. року.

Отримне и 5. Зашеданє Шветовей ради Шветового форуму русинскей младежи котре тиж було заварте за явносц.

Културна часц програми з нагоди преслави Дня Русинох у Румуниї отримана у амфитеатру Филолоґийного факултету Универзитету у Орадеи. У програми участвовали Културни ансамбл Червена ружа зоз Бистрей, Марамуреш и Културни ансамбл Голубок зоз Переґу Маре як и Лучиан Мадеар.