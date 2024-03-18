Отримана 34. „Ружова заградка” (фото+видео)

НОВИ САД – Фестивал новей рускей шпиванки 34. „Ружова заградка”, отримани вчера, 17. марца на Велькей сцени Йован Дьордєвич Сербского народного театру (СНП).

У конкуренциї 15 нових руских композицийох, публика за найлєпшу шпиванку вигласала нумеру „Мир там це чека” хтору на текст Асї Папуґа компоновал Александар Човс, аранжман написал Мирослав Пап а интерпретовала Танита Ходак Планчак.

Пейцчлени фахови жири за найлєпшу композицию вибрал нумеру „Пияти бок швета” музику компоновала Татяна Колєсар Ґвоїч на текст Мирослави Даждиу, аранжман Ервин Малинa, а интерпретовала Мирела Тимко.

Друге место по оцени жирия припадло композициї „Мир там це чека”, док треце место завжала нумера „Гвиздочка”.

Фахови жири награду за найлєпши текст додзелєл Мирослави Даждиу за писню „Пияти бок швета”, награду за найлєпши аранжман Ервинови Малина за исту нумеру, док награду за найлєпшу интерпретацию достала Татяна Яшко за шпиванку „Гвиздочка”.

Попри публики у сали СНП, фестивал у директним преносу могли провадзиц и слухаче Трецей програми радия РТВ, патраче Другей програми Радио-телевизиї Войводини, а „Ружова заградка” преношена и прейґ интернету.

У ревиялней часци тогорочней „Ружовей заградки” публика ше мала нагоду здогаднуц на дзепоєдни з найкрасших шпиванкох хтори за фестивал свойочасово написали нєшка покойни Владислав Надьмитьо и Михал Лїкар, авторе чия творчосц означела велї з прешлих „Ружових заградкох”.

После преглашеня побиднїцких композицийох, у фоаєу СНП отримани традицийни коктел за учашнїкох и нащивительох.

Фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка” у орґанизовала Радио-телевизия Войводини, з окремним анґажованьом руских редакцийох радия и телевизиї, як и Музичней редакциї РТВ. Виводзачох на сцени провадзели музичаре Велького народного и Велького тамбурового оркестра Радио-телевизиї Войводини, а конферансу водзели Марина Сабадош и Доротеа Будински.