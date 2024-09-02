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Отримана 39. Културна манифестация „Миклошевци 2024“ (фото+видео)

автор И. Лїкар, фото и видео: Л. Вереш
автор И. Лїкар, фото и видео: Л. Вереш 25 Опатрене

МИКЛОШЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – Всоботу, 31. авґуста, на лєтней бини у центру валала отримана 39. Културна манифестация „Миклошевци 2024“.

На 17 годзин почала културно-уметнїцка програма „Поздрав ровнїни“, а скорей того положени венєц при Памятнїку жертвом Отечественей войни.

На початку програми привитани госци: началнїк Општини Томповци Милан Ґрубач, член Совиту за национални меншини Републики Горватскей (РГ) и предсидатель Ради рускей националней меншини Вуковарско-сримскей жупаниї Звонко Костелник, предсидателька Союзу Русинох РГ Дубравка Рашлянин и миклошевски парох о. Роман Ступяк.

Програму отворели наймладши члени домашнього дружтва КУД „Яким Ґовля“, дзецинска фолклорна ґрупа з „Палїчковим танцом“, пририхтала их Леся Мудри. Миклошевчаньом ше на бини представели и КУД „Осиф Костелник“ Вуковар, КД Русинох Осиєк, Мадярске КУД „Чаковци“, Дружтво Руснацох и Українцох „Рушняк“ Приморско-ґоранскей жупаниї Риєка и КУД „Яким Гарди“ Петровци.

Того року були два госцуюци дружтва, КУД Обрешка, Доня Обрешка котре ше представело зоз шпиванками и танцами зоз Мославини и дзивоцка шпивацка ґрупа зоз Дюрдьова КУД „Тарас Шевченко“, а на гармоники их провадзел Иван Лїкар.

Конферансу написала Леся Мудри, а патрачох през програму водзели млади надїї Анамария и Матей Мудри. После програми, предлужене заєднїцке друженє зоз вечеру и тамбуровим составом „Кучерaк у Сриєму“, котру подаровала Општини Томовци.

Културна манифестация „Миклошевци 2024“ того року отримана 39. раз у орґанизациї КУД „Яким Ґовля“ Миклошевци, а под покровительством Совиту за национални меншини РГ, сопокровительством Општини Томповци и Союзу Русинох РГ.

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