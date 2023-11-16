Отримана 49. „Маковицка струна”

БАРДЕЙОВ/ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – Манифестација 49. „Маковицка струна” отримана од 10. по 12. новембер у Бардейове и Прешове у Републики Словацкей.

У програми наступели трицец осем шпиваче и шпивацки групи. Як госци зоз иножемства наступели солистка зоз України Тетяна Гудачок и хлопска шпивацка ґрупа Дому култури Руски Керестур под руководством Александра Планкоша зоз Сербиї.

Першого дня отримани приєм учашнїкох и госцох у городскей хижи у Бардейове. Спред городу присутних привитал Мартин Хома и спред орґанизатора манифестациї предсидатель Союзу Русинох-Українцох Словацкей Републики Павол Боґдан, а у мено Союзу Руснацох Українцох Сербиї предсидатель Боґдан Виславски.

У Бардейове у спортскей хали, шлїдуюцого дня отримани концерт пошвецени Олександрови Духновичови. Концерт отворел Павол Боґдан, а потим одшпивана русинска гимна ,,Я Русин бил, єсм и буду”, а потим наступели шпиваче и шпивацки ґрупи.

Хлопска шпивацка ґрупа з Руского Керестура одшпивала штири шпиванки, цо публика наградзела з красним аплаузом, а и орґанизаторе виражели вельке задовольство же шпивацка ґрупа наступела на тей манифестациї. Концерт закончени зоз молитву ,,Отче наш”, хтору одшпивали шицки виводзаче на програми, а ґу нїм ше приключела и публика. Найлєпшим шпивачом, додзелєни припознаня.

Трецого дня у прекрасней сали театру „Йонаша Заборского” у центру Прешова, поновена програма яка була дзень скорей у Бардейове. А у цалей програми, наступели шпиваче з Гуменского, Кошицкого, Прешовского, Бардейовского, Свиднїцкого, Старолюбовянскoго и Спишконовенского округу.

Делеґация Союзу Руснацох Українцох Сербиї, у котрей були Боґдан Виславски, Яким Грубеня, Тарас Чапко и Леона Виславски. Вони ше стретли з нововибраним посланїком парламенту Словацкей Републики и дознали же у нововибраним парламенту будзе пейц Русинох. Источашнє ше догваряло и о можлївим сотруднїцтве.

Делеґация нащивела и академика Миколу Мушинку у Прешове, котри обявел вецей статї и науково роботи о нашей етноґрафиї, историї и култури.

Шпивацка група з Дому Култури Руски Керестур поволана на манифестацию „Маковицка струна” у рамику сотруднїцтва медзи Союзом Русинох-Українцох Словацкей Републики и Союзу Руснацох Українцох Сербиї.

Одход шпивацкей групи и делеґациї Союзу до Словацкей помогли Национални совит Руснацох, Завод за културу войводянских Руснацох и Дом култури Руски Керестур.