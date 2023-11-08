КУЛА – Зоз оценьованьом експонатох у Спортскей гали ОШ „Петефи бриґадох” у Кули, 3. 4. и 5. новембра, отримана 49. Медзигородска вистава дробних животиньох.

Вистава тирвала всоботу и нєдзелю, а потим на терену за школу орґанизована берза дробних животиньох, та нащивителє могли купиц и однєсц дому свойого нового малого товариша.

Кед слово о вистави, було 188 викладательох зоз жеми, алє и зоз Румуниї.

На вистави могли видзиц 730 голуби, 52 заяци, поєдинєчно велького дробизґу (68), поєдинєчно малого дробизґу (40), волиєрного викладаня (10) и 85 птици.

Животинї и того року оценьовали искусни судийове, а власнїки од найлєпших дому однєсли красни награди.

Предсидатель „Асоцияциї здруженя одховйовачох дробних животиньох” РС Иґор Ґромилович визначел же ше сполнєли шицки условия же би шлїдуюцого року Кули була понукнута кандидатура за отримованє Державного шампионату дробних животиньох РС.

Орґанизатор тогорочней вистави то уж традицийно „Здруженє за защиту и одхов дробних животиньох” Кула, зоз потримовку Општини Кула и Туристичней орґанизациї општини” Кула.