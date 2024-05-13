Отримана 63. Зонска смотра дзецинскей творчосци у Кули

КУЛА – У сали Културного центра Кула всоботу, 11. мая, отримана 63. Зонска смотра дзецинскей музично-фолклорней творчосци.

На смотри наступели дзеци младшого и старшого возросту зоз Кули, Вербасу, Кляїчева, Зомбора, Чоноплї, Стапару, Нового Саду, Сивцу, Руского Керестура, Светозара Милетича, Бачкого Ґрачацу, Раткова Коцура и Фекетичу.

У Кули ше представели старша фолклорна ґрупа Дома култури Руски Керестур зоз хореоґрафию „Вечар на валалє“ хореоґрафки Андреи Штефанко и фолклорна ґрупа КУД „Жатва“ старшого возросту, чия руководителька Александра Горняк.

Селектор смотри бул хореоґраф Деян Трифунович, а резултати ше буду знац идуцого тижня.