Отримана 9. схадзка УО Дружтвa за руски язик

НОВИ САД – Дружтво за руски язик, литературу и културу пияток 25. новембра у просторийох Руского културного центра отримало 9. схадзку Управного одбору.

На Дньовим шоре було седем точки. Прилапени препатрунок активносцох Дружтва медзи двома схадзками: од 24. юния 2022. по 25. новембер 2022. року. Тиж прилапена и Програма роботи Дружтва за 2023. рок, зоз календаром рочнїцох, мешачнима активносцами и финансийним предкладаньом.

Медзи иншим, слова було о програми означованя 32. Дньох Миколи М. Кочиша, хторе започало у септембре зоз Округлим столом з нагоди 50 рокох Терминолоґийного словнїка, а у плану ище даскельо подїї.

У Доме култури у Беґечу 3. децембра на 12 годзин, будзе промоция кнїжки Сонї Папуґа „Думки ми лєца Мисли ми лете“ (2020) зоз подобову виставу авторкових енкаустикох. Планує ше 6. децембра до Месней заєднїци у Новим Орахове придац прикладнїки кнїжки мср. Сенки Бенчик „Лексични паралелизми“.

Литературне стретнуце пошвецене М. М. Кочишови у VIIIa класи у Руским Керестуре будзе 7. децембра, а 8. децембра ше однєше прикладнїки кнїжкох Русинска гимназија/Руска ґимназия до Ґимназиї „Жарко Зренянин” у Вербаше.

На схадзки розпатрени и прилапени предложени Дньови шор и Одлука о составу Скупштини Дружтва. Порадзене же ше схадзку Скупштини отрима у децембре.

Представени и Зборнїк роботох „Studia Ruthenica“ 28, 2022, як и каталоґ зоз 18. подобовей вистави „Стретнуце у Боднарова“ 2022.

