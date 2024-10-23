Отримана акция добродзечного даваня креви

РУСКИ КЕРЕСТУР/КРУЩИЧ – У просторийох Месней заєднїци у Руским Керестуре и у Крущичу, вчера, 22. октобра у предполадньових годзинох отримана порядна акция добродзечного даваня креви на хтору ше одволали вкупно 26-еро гражданє.

Од вкупно 20 гуманих валалчаньох у Руским Керестуре хтори сцели дац крев, пейц були жени, а двойо пре здравствени причини одбити.

У Крущичу од шесцерих хтори дали крев, єдна була жена и шицки дали крев.

У Керестуре аж штири особи були младших рокох, а просекови рок старосци давательох бул коло 40 роки.

Орґанизатор акциї Завод за трансфузию креви Войводини у сотруднїцтве зоз Червеним крижом Кула.