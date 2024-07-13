Отримана аудиция за нових сотруднїкох

НОВИ САД – Штварток, 11. юлия у новим будинку Радио-телевизиї Войводини на Мишелуку Руска редакция телевизийней програми орґанизовала аудицию за кандидатох хтори ше явели на нєдавно розписану поволанку за сотруднїцтво.

Штверо кандидати хтори ше тот дзень могли одволац на аудицию (Андрея Хромиш зоз Коцура, Златка Чизмар зоз Кули, Михайло Шовш и Александар Планкош зоз Руского Керестура) мали нагоду упознац ше зоз условиями роботи и технолоґию продукциї информативней програми у нашей хижи. Тиж ше опробовали и у улоги презентера информативней емисиї у студию РТВ-а.

У шицких сеґметнох аудициї спомнути кандидати указали вельку заинтересованосц за таки файти роботи и завидни способносци яки тоти места вимагаю та мож обчековац же даєдних з нїх нєодлуга годно видзиц и на малих екранох.