ТУРИЯ – У прекрасним амбиєнту салаша „Салаш на три води” у Туриї отримана друга Подобова колония „Марио арт”. Снователька тей колониї Мария Тртич зоз Дюрдьова, а єй орґанизатор бул наш визначни подобови уметнїк Владимир Дороґхази Дорка.

На тогорочней колониї, хтора отримана прешлого викенду од 4. по 6. октобер, участвовали тринац академски маляре. Вони достали по два платна и основни фарби, стил им бул шлєбодни и кажде могол вибрац тему и зоз яку технїку намалює свой малюнок.

Спонзоре Подобовей колониї „Марио арт” були Никола Тртич и Димитриє Ерделян. Учашнїки на колониї мали обезпечене змесценє и костиранє.