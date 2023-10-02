Отримана дводньова обука за новинарох меншинских редакцийох

НОВИ САД – Проєкт „Академия за менаджмент медийох_Медия Токс 2023” реализовани 28. и 29. септембра у Новим Садзе, у просторийох мадярскей НВУ „Мадяр Со”. Проєкт обдумани як обука за новинарох, редакторох и директорох медийох на язикох националних меншинох, а спред НВУ „Руске слово” участвовали редакторки Вероника Вуячич и Ясмина Дюранїн.

През дводньово преподаваня учашнїки ше упознали зоз ключнима темами сучасного новинарства и медийского сектору. Теми котри були облапени на преподаваньох то интеґровани редакциї, мобилне новинарство, штучна интелиґенция у редакцийох, редакторска аналитика и маркетинґ и оглашованє за медиї на язикох националних меншинох.

Преподаваче були реномовани фаховци котри на интерактивни способ приблїжели и понукли дзепоєдни ришеня котри мож директно применїц и у информованю на меншинских язикох – Павле Златич, Владимира Дорчова Валтнер, Ясмина Копривица, Милош Станич и др Ґалїна Оґнянов.

Тот проєкт потримало Министерство информованя и телекомуникацийох Републики Сербиї и Управа за културу Городу Нови Сад, а орґанизатор здруженє Центер за розвой меншинских и локалних медийох „Minority&Local Media development center” з Нового Саду.