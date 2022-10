ЖАБЕЛЬ – Школяре Штреднєй школи ,,22. октобер” Жабель прешлого тижня одслухали годзину школи новинарства, хтору орґанизовала Канцелария за младих општини Жабель.

Вони мали нагоду упознац ше зоз основами комуникациї и роботи новинара, през интерактивне участвованє на годзини. Школяре ше вияшнєли же их таки теми интересую и же би любели кед би активно участвовали у креированю розличних медийских змистох, цо им Канцелария за младих и оможлїви.

(Опатрене 18 раз, нєшка 18)