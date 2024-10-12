Отримана III схадзка Скупштини општини Вербас

ВЕРБАС – Треца схадзка Скупштини општини Вербас, отримана штварток, 10. октобра.

Одборнїки усвоєли Звит о оконченю Одлуки о буджету општини Вербас за 2024. рок на дзень 30. юний чечуцого року, предклад о менованю секретара Скупштини општини Вербас, як и Програму потримовки за запровадзованє польопривредней политики и политики руралного розвою за општину Вербас за 2024. рок.

Окрем того, одборнїки усвоєли и Стратеґию управяня з ризиками општини Вербас за период од 2024. по 2026. рок, Одлуку о даваню услугох зогриваня за сезону зогриваня 2024/2025. року, а тиж и Одлуку о образованю Општинского штабу за позарядово ситуациї општини Вербас.

На отриманей схадзки локални парламент усвоєл и Информацию о ступню ускладзеносци планованих и реализованих активносцох з програми дїлованя явних подприємствох чий снователь општина Вербас за период од 1. януара по 30. юний 2024. року, Одлуку о орґанизованю, финансованю и условийох роботи совитнїкох за защиту правох пациєнтох на териториї општини Вербас, як и вименєне и дополнєне Ришенє о образованю координацийного цела за превенцию насилства и злоставяня у основних и стреднїх школох на териториї општини Вербас.

На концу, одборнїки Скупштини општини Вербас усвоєли и предклади Комисиї за кадрово, административни питаня и роботни одношеня.